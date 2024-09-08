独身生活大謳歌中のアラサー、七尾紫と申します。フリーの編集者として活動しながら、彼氏は作らず、結婚願望も持たず、日々楽しく過ごしています。私は「元カレ全員ダメ男です」と胸を張って言えるほど男運がなく、その半数はマッチングアプリで出会った男性でした。ですが、男性から見ても、マッチングアプリには地雷が埋まっているようです。今回は、私が男性から聞いた「本当にあったマッチングアプリの怖い話」をご紹介します