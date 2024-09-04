ドジャース移籍後初となるエンゼルスタジアムでの公式戦【MLB】ドジャース 6ー2 エンゼルス（日本時間4日・アナハイム）ドジャース大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地・エンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場し、4打数1安打1打点だった。ドジャース移籍後初となるエンゼルスタジアムでの公式戦は延長の末に6-2で勝利した。試合後、大谷は「本当に感謝しかない。今日ここでプレーできたというのが、自分にとって大きなこ