このほど、インフルエンサーが機内で粉や水を混ぜ合わせてパン作りを行った動画をInstagramで公開した。インフルエンサーは、「周囲の人に迷惑をかけないよう、最善の注意を払った」としており、実際に客室乗務員や他の搭乗客とトラブルになることは無かった。それでも、動画を見た人々から、「ここまでして注目を集めたいの？」「馬鹿げてる」などの呆れる声が寄せられている。米ニュースメディア『Fox News Digital』などが伝え