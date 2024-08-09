パリ五輪・射撃の混合エアピストルで銀メダルを獲得し、SNS上で「無課金おじさん」と呼ばれて話題になった、トルコ代表・ユスフ・ディケチ選手（51）が2024年8月9日、自身のXを更新し、日本人が投稿した「無課金おじさん」のイラストに反応した。「ご本人に届いてる」「本人まで届いておる」ディケチ選手は、多くの射撃選手が身に着ける射撃用メガネやイヤーマフを付けず、ラフなスタイルでプレイし、銀メダルを獲得。日本のSNSで