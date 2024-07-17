中国で“高齢者を侮ってはならない”と感じるような動画がSNSで拡散され、話題となっている。動画には、92歳の女性が老人介護施設の閉まった門をよじ登り、外に出てしまう様子が捉えられていた。中国のニュースメディア『蓬勃新闻』などが伝えている。【この記事の動画を見る】中国・山東省煙台市のある老人介護施設で現地時間4日、この介護施設で暮らす92歳になる女性の“脱走劇”を監視カメラが捉えた。女性は閉まった門の