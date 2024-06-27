サッカー日本代表遠藤航選手（31歳）が、6月23日に放送されたスポーツ番組「ABEMAスポーツタイム」（ABEMA）に出演。鎌田大地選手、冨安健洋選手との“激エモ話”を明かした。番組は今回、「遠藤航スペシャル」と題し、サッカー日本代表のキャプテンを務める遠藤選手に“いま聞きたいこと”をぶつけていくことに。その中で、遠藤選手とともにベルギー1部リーグ・シント＝トロイデンでプレーした鎌田大地選手の移籍報道に触れる一