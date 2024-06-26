同じアパートで同じ間取りなのに隣室の家賃が安い…同額にできる？ファイナンシャルフィール

同じアパートで同じ間取りなのに隣室の家賃が安い…同額にできる？

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 同じアパートで間取りも同じ隣室の方が家賃が安い理由を解説している
  • 借地借家法第32条では、借賃増減請求権について定められているという
  • 現在の家賃が「近傍同種の建物の借賃に比較して不相当」と考えられるそう
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