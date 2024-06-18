Snow Manの渡辺翔太（31）が、16日に行ったインスタライブの発言が物議を醸している。イタリアミラノで開催するスワロフスキーの展覧会のオープニングレセプションに参加した渡辺は、空き時間にホテルで配信。その中で、ファンから「ミラノは今何時ですか？」と質問があり、渡辺はスタッフに「言っていいの時間って」と笑いを堪えながら確認し、「ミラノは16時くらい。7時間くらい時差があるんだよね」と回答した。WEST.中間淳太