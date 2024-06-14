秋田県大仙市の路上で５月３１日夜、集金業務中の男性が背後から襲われて現金を奪われたとされる事件で、大仙署は１３日、事件は男性の虚偽だったと発表した。同署は、軽犯罪法違反（虚偽申告）や偽計業務妨害の疑いも視野に、男性の動機などを調べている。同署の発表によると、男性は５月３１日午後１０時１５分頃、「後頭部に衝撃を感じ、バッグに入れていた現金がなくなった」と同署に通報。同署は何者かが男性を襲って現金