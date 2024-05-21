富士山を隠すため21日に設置された大きな黒い幕。自治体がやむにやまれず設置したものですが、なかなかの圧迫感です。別の方法はなかったのでしょうか。■富士山に“黒い幕”すっぽり皮肉なほど澄んだ空にたたずむ富士。21日で“しばしの別れ”です。富士山が“映える”として人気を集めた山梨県のコンビニ店。午後、見えなくなりました。屋根の上に富士山が乗ったような景色。黒い幕が遮ります。午後になり、外国人観光客