富士山に登っていた50代男性 山頂付近で意識を失い下山も死亡確認テレ朝news

富士山に登っていた50代男性 山頂付近で意識を失い下山も死亡確認

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 7日、富士山に登っていた50代男性が山頂付近で意識を失った
  • 男性は山岳遭難救助隊に救助されて下山したが、その後、死亡が確認された
  • 男性は早朝から登山をはじめ、その日のうちに下山する予定だったという
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