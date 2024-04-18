ドジャース大谷翔平（29）の元通訳・水原一平氏が引き起こした前代未聞の賭博醜聞および不正送金問題は、大谷の代理人のネズ・バレロ氏を筆頭とする「チーム大谷」の脆弱な危機管理体制が原因だ。米国内では「大谷がバレロ氏をクビにして、別の代理人と契約するのでは」という見方が出てきている。（【前編】からつづく）【もっと読む】大谷に皮肉なプラス効果…水原容疑者の「裏切り」が生んだ副産物◇◇◇そこで