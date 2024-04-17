まだハイハイしかできない赤ちゃんが雨降る夜、家を抜け出し、交通量が多い道路に飛び出していたとしたら…。このたび中国で、仕事帰りの男性がそんな「まさか」の光景を目の当たりにし、赤ちゃんを無事保護した。ぞっとするような監視カメラの映像とともに、中国ニュースメディア『新华报业网』などが報じた。【この記事の動画を見る】中国の江蘇省無錫市江陰市で先月27日午後10時半頃、生後6か月の男児が暗い