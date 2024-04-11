次期「iPad Pro」に有機ELディスプレイが搭載されることを示す新たなヒントが「iPadOS 17.5」のベータ版から見つかったと、海外メディアの9to5Macが報じています。 ↑新型ディスプレイがますます楽しみに（画像提供／アップル）   iPad Proを含む現行モデルのiPadシリーズは全機種で液晶ディスプレイを搭載していますが、次期iPad Proではコントラスト比が高く、より省電力な有機ELディスプレイの採用が期待されています。 &#