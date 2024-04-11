マクドナルドが販売する人気のバーガー「チキンタツタ」とTVアニメ『名探偵コナン』がコラボレーション！2024年は、定番の「チキンタツタ」と新商品「油淋鶏チーズ チキンタツタ」の2種のバーガー、さらに夕方5時から「ごはんチキンタツタ」と「ごはんチキンタツタ 油淋鶏チーズ」が登場するほか「シャカシャカポテト 焼きとうもろこし味」と「マックフィズ/マックフロート 3種のかんきつミックス」を加えた全7種が登場。さらに202