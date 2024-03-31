【台北共同】台湾衛生福利部（衛生省）食品薬物管理署は31日、小林製薬の紅こうじ原料を使った製品を摂取後に体調不良を訴えた人が同日午後までに6人になったと発表した。台湾当局は通報システムを通じ、体調不良の届け出を受け付けており、今後も数が増える可能性がある。当局は因果関係を調べている。