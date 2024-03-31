カージナルス戦に「2番・指名打者」で出場■ドジャース ー カージナルス（日本時間31日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は30日（日本時間31日）、本拠地・カージナルス戦に「2番・指名打者」で先発出場した。初回の第1打席で打球速度113.9マイル（約183.3キロ）の右前打を放った。痛烈な打球が一瞬で右翼に転がっていった。初回無死一塁で迎えた第1打席でランス・リン投手の85.3マイル（約137.3キロ）の外角チェンジ