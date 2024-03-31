ハウスダストや花粉、そばや猫の毛など様々なアレルギーがあります。食べ物のアレルギーも様々で卵や小麦、果物などなど数えればきりがありません。今回は、友人のKちゃんから聞いたアレルギーに関する恐ろしい出来事についてご紹介いたします。 ひと口で呼吸困難！？ 乳製品アレルギーの娘が口にしたのは…… その後、店長はKちゃん家を訪問し、お見舞いと謝罪をしたとのこと。今回娘さんが重