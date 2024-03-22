ジョージア州のシーフードレストランで2日、27歳の母親が7歳の娘に別の客のバッグを盗ませ、7万円を超える食事代金を踏み倒して姿をくらました。レストランでの一家の様子は監視カメラが捉えており、同州のニュースサイト『FOX 5 Atlanta』などが公開したことで母親は逮捕された。【この記事の動画を見る】事件が起きたのはジョージア州コウェタ郡ニューナンのシーフードレストラン「ザ・ジューシー・クラブ（The Juicy Crab）」