1.1億回も表示された上タンのポスト（Xより）《焼肉食べ放題で上タンばかり食っていたら店長にマジギレされてクソワロタ》3月14日、焼き肉店の利用客による「X」へのポストが大炎上。16日までに1億回以上も表示されている。投稿主は、4000円食べ放題を利用し、上タンを数度にわたって50人前を注文。この店では上タン（単品）が1408円なこともあり、怒った店長が《こんな頼むひと初めてだとかキレてた》とし、《ほなら食べ放題や
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