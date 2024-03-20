今、株価も不動産価格も平成バブル時代の水準に迫っている。大都市圏のみならず、一部地方ではすでに”バブル超え”を果たしている土地も。このお祭り騒ぎに乗らずしてどうする？好況に沸く現場を訪れて、その乗り方を探った。◆「ニセコ・千歳」ヴィトン×スキー場で億超え物件乱立！「牛丼2000円」雪をかぶった看板には、ギョッとするような価格のメニューが並んでいた。「でも、価格を気にして食べる観光客はいませんよ（笑）