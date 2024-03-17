ウェブメディア「縁結び大学」を運営するネクストレベル（横浜市西区）が、未婚女性を対象とした「男性からのデートの誘われ方」に関する調査を実施。その結果を発表しました。3位の誘われ方は「都合のいい女扱い」調査は2024年1月26日から2月8日にかけて、18〜35歳の未婚女性を対象に、インターネットリサーチで実施。231人から有効回答を得ています。「彼氏以外の男性」からデートの誘い方について、特に気持ちがない「何と