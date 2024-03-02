タレントのベッキーが２日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、「犬猿の仲」の女性タレントを明かした。「私と松村沙友理は犬猿の仲」と、元乃木坂４６で女優の松村を名指し。その投稿で、２日放送の関西テレビ「ベッキー×春菜×さゆりんご春さきどり！奈良・吉野おさんぽ旅」に出演することを告知した。番組サイトによると、今年デビュー２５周年を迎えたベッキーと、デビュー２０周年を機にベッキーと同じ事務所へ移