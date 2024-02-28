2024年2月26日、韓国・国民日報は「少子化によって学齢人口が減少し、今年の新入生の数が0人の小学校が韓国全域で157校に達することが教育部の調査で分かった」と伝えた。記事によると、新入生が1人もいない小学校は非首都圏地域に集中している。全羅北道が34校で最も多く、後には慶尚北道（27校）、江原道（25校）、全羅南道（20校）、忠清南道（14校）、慶尚南道（12校）が続いた。また、今年の小学校1年生の予備招集人数は36万9