寒さで体がかたくなる時季は、肩甲骨と股関節を大きく動かして内側からも冷えない体づくりをしましょう！血流を促して温まる簡単ストレッチを、トップアスリートから生活習慣病患者までメンタルとフィジカルの両面から指導しているフィジカルトレーナー・中野ジェームズ修一さん教えてもらいました。温活ストレッチでぽかぽか度がアップするコツ動くのがおっくうな寒い時季、「筋肉を動かさないと、ますます冷えやすい体になりま