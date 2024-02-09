グーグルやアップルなど哲学者を正規雇用する企業が増えている。哲学コンサルタントの吉田幸司さんは「前提や偏見を疑い、課題の本質を浮き彫りにする『哲学思考』が、より良い商品やサービスを作っていくうえで必要とされている」という――。※本稿は、吉田幸司『本質を突き詰め、考え抜く 哲学思考』（かんき出版）の一部を再編集したものです。写真＝AFP／時事通信フォト米IT大手グーグル（上）とアップルのロゴ（フランス・パ