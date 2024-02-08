南海電鉄の踏切で、遮断桿が上昇した後に列車が通過し、進入したクルマと衝突する事故が発生しました。原因は踏切装置の故障でしたが、もしここでクルマの運転手が、教習で教わる「窓開け」を実施していたら、事故は防げたでしょうか。窓を開けていれば防げた…？南海高野線の西天下茶屋1号踏切（西天下茶屋〜岸里玉出：大阪市西成区）で2024年2月6日（火）午前6時20分過ぎ、踏切の遮断桿が上昇した後に列車が通過し、クルマと接