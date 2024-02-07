「私たちが炊き出しを行っている被災所の方々が困っていたので批判覚悟で投稿させて頂きます」【写真】切りかけのまま放置された大量の野菜能登半島地震で被災地に訪れた炊き出しボランティアに対し「最低限のマナーを守ってほしい」と訴える投稿が、Instagramで話題になりました。投稿したのは、石川県穴水町でキャンプ場やレンタルボートなどを運営する「かなみっ子」さん（@kanamihirochan）。かなみっ子さんによると、1月15日