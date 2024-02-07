Image: DrinkBODYARMOR/YouTube お茶の間が釘付けになりそう。アメリカでは国民的行事ともいえる、アメフトの優勝決定戦「スーパーボウル」。プレイや勝敗だけでなく、超有名シンガーによるハーフタイムのパフォーマンスも注目ですが…合間に流れるコマーシャルも毎年話題になります。AIの支離滅裂っぷりがCMにそのひとつが、放映前にネットで公開されたコカ・コーラ傘下のスポーツ飲料「BOD