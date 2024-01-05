「ミスタードーナツ」は、1月11日（木）から期間限定で、プレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」と初めてコラボレーションした「misdo meets GODIVA プレミアムショコラコレクション」を、全国の店舗で発売する。【写真】塩バターキャラメルが超濃厚！「キャラメルショコラ」などコラボドーナツ一覧■チョコ好き必見！今回登場する「misdo meets GODIVA プレミアムショコラコレクション」は、「ミスタードーナツ」と「