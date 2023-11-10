元楽天監督で中日、西武、阪神で活躍した野球評論家の田尾安志氏が１０日、自身のユーチューブ「ＴＡＯＣＨＡＮＮＥＬ」を更新。元横浜監督の山下大輔氏（現ハヤテ２２３ＧＭ）をゲストに迎えて、現役時代の思い出話に花を咲かせた。山下氏は静岡県出身で、実家は福祉関係などの事業を多方面で行う会社の創業家。慶大時代は「慶応のプリンス」と呼ばれ、「プリンス」らしい数々のエピソードも残した。大洋（現ＤｅＮＡ）に