事件現場＝前橋市石倉町＝ １７日朝、群馬県前橋市内のホテルの客室で女性が死亡しているのが見つかり、殺人未遂の疑いで愛知県の４５歳の男が逮捕されました。 逮捕されたのは、自称愛知県岡崎市の無職・佐藤睦容疑者（４５）です。警察によりますと、佐藤容疑者は１６日の夕方から１７日の午前までの間に、前橋市石倉町にあるホテルの客室で、渋川市赤城町のパート・石田えみ子さん（４１）を殺害しようとした疑い