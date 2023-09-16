ジャニーズ事務所の創業者による性加害問題を受け、愛知県の大村秀章知事は１５日の記者会見で、「被害者の救済を含め、事実が解明されるまでジャニーズ事務所と関わりを持たない」と述べ、県事業などに所属タレントを起用しない考えを示した。県では現在、同事務所との契約関係はないが、昨年度は所属タレントを観光文化大使に任命していた。大村知事は「青少年への虐待や暴行、傷害と捉えられる問題で、被害救済を強く望む」