鹿児島市の職員が、別の市役所を名乗るうその電話に騙され、個人情報を漏えいしました。 個人情報の漏えいがあったのは、鹿児島市市民税課です。１２日昼前、ある市役所の職員を名乗る人物から、鹿児島市内に住む世帯について、「課税権の有無を確認したい」と市民税課に電話がありました。 電話の相手が、問い合わせのあった世帯の子どもの住所や生年月日を知っていたことから、市民税課の職員は、世帯主の氏名や世帯人数、居住
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