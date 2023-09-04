µí¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¤Ç¡¢ÇÀ¹ÌÍÑ¡¢±¿ÈÂÍÑ¤Ê¤É»ÈÌòÆ°Êª¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤ËÆþ¤Ã¤ÆÇÀ¶Èµ¡³£¤ä¼«Æ°¼Ö¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£ÅÓ¾å¹ñ¤Ç¤Ïº£¤Ç¤â½ÅÍ×¤Êºâ»º¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿©ÍÑ¤ÎµíÆù¤¬½Ð²ó¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ÏÆ¯¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿µí¤ä¡¢Í¢Æþ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£ËÌÄ«Á¯¤Ç¤Ï¡¢µí¤Ï¹ñ²Èºâ»º¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ë°·¤¦¤è¤¦Ë¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿©¤Ù¤ë¤Ê¤É¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤Î¤Û¤«¤À¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÆÃ¸¢ÁØ¤ÏÀìÍÑ