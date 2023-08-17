ブラックホールは巨大な恒星が自身の重力に耐えきれず崩壊してできる、光すら脱出できないほど超高密度かつ大質量の天体だとされています。そんなブラックホールを破壊する方法について、科学系YouTubeチャンネルのKurzgesagtがアニメーションで解説しています。What Happens If You Destroy A Black Hole? - YouTubeブラックホールは光さえも脱出ができない、すべてを破壊する天体です。そんなブラックホールを破壊するにはどうす
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