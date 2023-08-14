エンリケ監督はネイマールが構想外だと示唆フランス1部パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するブラジル代表FWネイマールは、今夏の移籍市場でサウジアラビアに渡る可能性が高まっているようだ。スペイン紙「AS」は、サウジアラビア1部アル・ヒラルへの移籍に「あと一歩」まで近づいていると報じた。フランスのスポーツ専門局「RMCスポーツ」によれば、ネイマールはすでに所属するPSGとアル・ヒラルで移籍合意に達しているとい