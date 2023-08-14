「昨晩、トムくん、玄関からお外に向かって鳴き止まず、お散歩いきたいのかなと思ってたらかすかに赤ちゃん声。玄関出てみると、子猫がいました。」【動画】ハーネスをつけた元保護猫が、子猫の居場所を教えてくれた子猫の居場所を教えてくれた元保護猫がInstagramで話題を集めました。元保護猫は、トムくん。4歳の男の子です。夜に玄関で鳴き止まないトムくんが子猫の鳴き声に気付いた時の場面から始まる写真や動画を飼い主の「Ha