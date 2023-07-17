シンガー・ソングライターの米津玄師が17日、スタジオジブリの宮崎駿監督（※崎はたつさき）が手がける10年ぶり長編作品『君たちはどう生きるか』の主題歌「地球儀」のデジタル配信を開始した。【写真】10年ぶり最新作『君たちはどう生きるか』を制作する宮崎駿監督米津の公式スタッフアカウントはこの日、米津とREISSUE RECORDSのロゴである「リイシューねこちゃん」に同映画のメインビジュアルを落とし込んだイラストととも