韓国で集中豪雨が続き、１１日から６日間で各地で少なくとも４５人が亡くなったり行方不明になったりした。特に大雨が襲った忠清北道（チュンチョンブクド）・慶尚北道（キョンサンブクド）地域の人命被害が大きかった。１５日、冠水した忠清北清州市五松邑（チョンジュシ・オソンウプ）の宮坪（クンピョン）２地下車道と土砂崩れが発生した慶尚北道醴泉郡甘川面真坪里（イェチョングン・カムチョンミョン・チンピョンリ）など５つ