千葉県船橋市の非公認キャラクター・ふなっしーが7月13日、都内で行われた、宮崎県都城市による移住促進キャンペーン「住めば住むほど都城」のPRイベントに登壇。もし2億7700万円もらえたら何に使うかについて語った。宮崎県都城市は、「10年後に人口増加へ！」を目標に掲げ、子育てに関する「3つの完全無料化」や、日本トップレベルの「移住応援給付金」など様々な取り組みを行っており、今回はそのPRイベントを都内で開催。