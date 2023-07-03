将棋八大タイトルのひとつ「棋聖」戦の五番勝負は第3局が行われ、藤井聡太七冠が勝ち、4連覇に王手をかけました。第3局は静岡県沼津市で行われました。対局では先手の藤井七冠が序盤から積極的に攻め、繰り出される予想外の手に、挑戦者の佐々木大地七段は持ち時間を消費。その後も、佐々木七段の攻めに、藤井七冠は「玉」を逃して受けきり、午後6時37分、107手までで佐々木七段が投了。藤井七冠が4連覇まであと1勝と王手をかけま