ロッテ６―５広島（交流戦＝１１日）――ロッテの佐々木朗がプロ最多の１０９球を投げ、７回２失点で５勝目を挙げた。六回を終えて降板目安の１００球に迫る中、「五回に点差を縮めたので勝ちにふさわしくない」と続投を志願し、七回も無失点に抑えた。これまで投球数を制限してきたが、吉井監督は「いずれ１１０球近くまで行かないといけない。行く気があれば今日かなと思った」と語った。心身ともに主戦投手へ成長している証