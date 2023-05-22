フジテレビは２１日、放送中のアニメ「『鬼滅の刃』刀鍛冶の里編」（毎週日曜、午後１１字１５分）の第２弾キービジュアル、憎珀天を演じる声優に山寺宏一が決定したことを発表した。 【写真】鬼滅の刃「刀鍛冶の里編」で山寺宏一が演じるキャラクター・憎珀天 制作を手がけるufotableが描き下ろした第２弾キービジュアルは、主人公で花江夏樹が演じる竈門炭治郎、竈門襧豆子、時透無一郎、甘露寺蜜