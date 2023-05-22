株式会社ウェイブダッシュ（東京都千代田区）が運営する地域応援サイト『生活ガイド.com』は、このほど同サイトの会員1万9106人を対象とした「全国住みたい街ランキング2023」を発表しました。その結果、1位は11年連続で「神奈川県横浜市」が選ばれたそうです。【グラフ】全国住みたい街ランキング・トップ10を見るランキングは、2022年4月〜2023年3月の期間に、同サイトの会員が住みたい街として選んだ市区町村を集計したといいま