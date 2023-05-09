大相撲春場所で初優勝を果たし、祝勝会の会場で陸奥親方（左）と握手する関脇霧馬山＝3月26日、堺市大相撲の陸奥部屋で力士による暴力行為があったことが9日、分かった。昨年末から今年1月にかけて幕下以下の力士1人が他の力士1人に暴力を振るい、加害者は4月に引退したという。同部屋は元大関霧島が師匠を務め、夏場所（14日初日・両国国技館）で大関昇進に挑む関脇霧馬山が所属。日本相撲協会の花籠コンプライアンス部長（元