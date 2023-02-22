ロシア軍の重量級大陸間弾道ミサイル「サルマト」＝2018年7月（ロシア国防省提供、タス＝共同）【ワシントン共同】米CNNテレビは21日、ロシアがバイデン米大統領のウクライナ訪問中だった20日に大陸間弾道ミサイル（ICBM）発射実験を実施し失敗したもようだと報じた。複数の米当局者の話として伝えた。実験は米側にも紛争回避の対話ルートを通じて事前に通告があったという。CNNによると、ICBMはプーチン大統領が近く実戦配備