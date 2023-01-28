女子高校生にみだらな行為をしたとして、大阪府教育委員会は27日、茨木市立中学校の男性教諭（36）を懲戒免職処分にし、発表した。府教委によると、教諭は昨年5月、SNSで知り合った女子高校生（当時16）が18歳未満と知りながら、現金3万円を渡し、大阪市内のホテルでみだらな行為をしたという。教諭は同年11月、奈良県警に児童買春・児童ポルノ禁止法違反（児童買春）容疑で逮捕され、12月に同罪で奈良簡裁から略式命令を受け