ビッグローブは1月18日、全国の20〜50代で働いている男女892人を対象に実施した「働き方に関する意識調査」の結果を発表した。同調査は2022年12月6〜7日の期間に行われている。●業務時間外の仕事の連絡「急を要する場合のみ対応」が56.7％調査対象者に、業務時間外に電話やメールやチャットなどで業務対応をしたことがあるかを尋ねたところ、「ある」という回答が41.5％に達した。業務時間外で仕事の連絡がきたら（電話、