レンヒーフォは2.9億円を要求、エ軍は2.5億円を提示メジャーリーグは13日（日本時間14日）、年俸調停の権利を持つ選手と所属球団が希望額を提出期限を迎えた。大谷翔平投手が所属するエンゼルスではジャレッド・ウォルシュ内野手ら5選手が合意する一方、ルイス・レンヒーフォ内野手とは合意できなかった。MLB公式サイトのマーク・フェインサンド記者によると、レンヒーフォは230万ドル（約2億9400万円）を希望。エンゼルスは20